Путин осмотрел выставку достижений белорусского автопрома

Представлена на выставке и пожарная аварийно-спасательная техника от министерства по чрезвычайным ситуациям, военная техника министерства обороны и Госкомвоенпрома. Лидеры также увидели единственный в мире опционально пилотируемый аппарат серии FLY-TRUCK, разработанный на базе беспилотного вертолета.