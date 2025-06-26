Медведев: буферная зона может стать не буферной уже завтра

Глава партии «Единая Россия», заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев прокомментировал перспективы буферной зоны, которую российские войска создают на украинской территории.
«Сегодня она буферная, а завтра уже не буферная», — подчеркнул политик в ходе приёма граждан.
Медведев напомнил о заявлении главы государства Владимира Путина о том, что где ступает нога русского бойца, «то наше».
Жителям Курской области, которые были вынуждены покинуть свои дома из-за вторжения ВСУ, Медведев пообещал, что после восстановления населенные пункты будут лучше, чем раньше.
Ранее военный эксперт Василий Дандыкин сообщил об ускорении продвижения ВС РФ по созданию буферной зоны.