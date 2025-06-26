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Медведев: буферная зона может стать не буферной уже завтра

Зампред Совбеза пообещал, что восстановленные населённые пункты в Курской области будут выглядеть лучше, чем прежде.

Источник: Аргументы и факты

Глава партии «Единая Россия», заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев прокомментировал перспективы буферной зоны, которую российские войска создают на украинской территории.

«Сегодня она буферная, а завтра уже не буферная», — подчеркнул политик в ходе приёма граждан.

Медведев напомнил о заявлении главы государства Владимира Путина о том, что где ступает нога русского бойца, «то наше».

Жителям Курской области, которые были вынуждены покинуть свои дома из-за вторжения ВСУ, Медведев пообещал, что после восстановления населенные пункты будут лучше, чем раньше.

Ранее военный эксперт Василий Дандыкин сообщил об ускорении продвижения ВС РФ по созданию буферной зоны.

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