Путин расширит проект, созданный с Лукашенко и Назарбаевым

Узбекистан, Куба и Иран имеют статус наблюдателя при ЕАЭС. Как, в общем-то, и Молдавия, но, в отличие от других, — только на бумаге. Соглашения о свободной торговле подписаны с Вьетнамом, Сингапуром, Сербией и Ираном. В пятницу, 27 июня, будет подписано соглашение об экономическом партнерстве с ОАЭ. Есть соглашения с Китаем, ведутся переговоры с Индонезией, Египтом, Монголией, интерес проявляет Индия. ЕАЭС нацелен на формирование Большого Евразийского партнерства, а это — объединение потенциалов ЕАЭС, ШОС, АСЕАН и китайского проекта «Один пояс, один путь».