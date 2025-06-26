«Стоит заплатить»: Путин пошутил про пользу от попыток Запада обворовать РФ

Президент России Владимир Путин в четверг, 26 июня, заявил, что попытки западных стран украсть российские золотовалютные активы пойдут на пользу всему миру, поскольку они поспособствуют ускорению процесса регионализации платежных систем.
Он отметил, что с учетом юридического образования пришел к выводу, что ситуацию нельзя охарактеризовать как кражу, поскольку она подразумевает тайное похищение имущества. В данном случае, по словам Путина, речь идет о прямом грабеже.
— Это в целом полезно для мировой экономики. Может быть, за это стоит и заплатить, — высказался глава государства в ходе своего выступления на Евразийском экономическом форуме.
Он подчеркнул, что Россия продолжит развивать собственные финансовые расчетные инструменты и взаимодействовать в этом направлении с дружественными странами и участниками Евразийского экономического союза, передает ТАСС.
18 июня глава офиса украинского президента Андрей Ермак объявил, что Япония выделит Киеву 3,3 миллиарда долларов из российских замороженных активов. Он добавил, что обсуждал с представителями Токио потребность Украины в ПВО и беспилотниках, а также участие Японии в восстановлении страны.