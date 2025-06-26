Заместитель председателя Совета безопасности РФ, председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев высказался о перспективах буферной зоны, формируемой российскими войсками на территории Украины. Во время приема граждан он отметил, что текущий этой зоны может измениться в будущем.
«Сегодня она буферная, а завтра уже не буферная», — отметил он.
Медведев процитировал слова российского лидера Владимира Путина, подчеркнув, что занятые российскими солдатами территории становятся частью России.
Зампред Совбеза РФ также прокомментировал ситуацию с жителями Курской области, которым пришлось покинуть свои дома из-за атак ВСУ. Он заверил, что после восстановления их населенные пункты будут благоустроены и станут еще лучше.
По мнению Медведева, российская армия не позволит Вооруженным силам Украины снова появиться в Курской области.