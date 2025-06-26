Стало известно, может ли Трамп передать Украине ракеты Tomahawk

Военный политолог Александр Перенджиев заявил, что президент США Дональд Трамп вряд ли передаст или продаст ракеты Tomahawk Украине. Об этом пишет NEWS.ru.
Эксперт считает, что ни передавать, ни продавать эти ракеты Киеву Трамп не будет, поскольку такое решение Вашингтона может привести к скандалу с Москвой.
Различные виды вооружений сейчас больше нужны самим США, так как Вашингтону необходимо защитить своего главного союзника на Ближнем Востоке — Израиль, добавил аналитик.
Ранее военный эксперт Василий Дандыкин назвал фейком информацию агентства Reuters, которое сообщило, что Северная Корея якобы может перебросить дополнительные войска в Россию для участия в специальной военной операции.