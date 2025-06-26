Президент Беларуси Александр Лукашенко высказался о доставшемся в наследство от СССР, пишет БелТА.
Так, во время пленарного заседания Евразийского экономического форума белорусский лидер призвал партнеров по ЕАЭС сохранить все, доставшееся в наследство от СССР. Он заметил, что в последнее время многое говорится о мировой турбулентности, которую «дай бог преодолеть». И сказал, что в чем заблуждаются постсоветские страны.
— Если кто-то с постсоветского пространства (это касается экономики) из нас думает, что можно где-то проскочить отдельно, какую-то выгоду поиметь сегодня, — заблуждается, — подчеркнул белорусский президент.
И добавил, что ни в коем случае не должен быть потерян доставшийся еще от СССР единый рынок и производства, которые сегодня стали высокотехнологичными.
В качестве примера Александр Лукашенко сказал о ситуации в России с момента отказа в сотрудничестве западных партнеров, где, хоть и с большим трудом, но многое сделали для реанимации своих производств, бывших на достаточно высоком уровне в Советском Союзе.
— Даже в автомобилестроении. Возьмите — «Лада», «Москвич», «Жигули». Нормальные автомобили, может, пока не «Мерседес», но хорошие автомобили. Так и по другим направлениям, — прокомментировал глава страны.
И здесь же Лукашенко сказал, что подобных ошибок допускать нельзя. Но следует сохранить все доставшееся от Союза, а также то, что «еще дышит на сегодняшний день».
— И ни в коем случае не смотреть по сторонам. Никто нас нигде не ждет, — предостерег лидер Беларуси.
В заключение Лукашенко добавил, что экономика приведет страны ЕАЭС к тому, что они все равно будем вместе. Так как это общее пространство, которое создали многие поколения. А сейчас время способствует тому, чтобы обратить на это серьезное внимание.
— Только вместе, зная друг друга и пока разговаривая на одном языке, — заключил белорусский президент.
Кроме того, Александр Лукашенко предлагает продвигать ЕАЭС как глобальный транзитный хаб.
Еще белорусский лидер высказался о мировой турбулентности.
Напомним Евразийский форум с участием лидеров государств проходит в Минске 26 — 27 июня.