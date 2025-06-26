Захарова: европейские «успехи» Молдовы — это рецессия и внешнее управление

КИШИНЕВ, 26 июн — Sputnik. Вопреки оптимистичным заявлениям еврочиновников, экономика Молдовы вошла в рецессию, однако Брюссель предпочитает заявлять о так называемой «российской угрозе» перед парламентскими выборами и не замечать, что население республики нищает, Молдова находится под внешним управлением, об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, отвечая на вопрос РИА Новости.
Дипломат прокомментировала то, что Европарламент (ЕП) направил в Молдову гибридную группу быстрого реагирования в преддверии парламентских выборов.
«Если говорить Европарламенту о том, что творится на территории Молдавии, то надо было бы в первую очередь сказать о том, что эта страна находится под внешним управлением, учитывая, что Европарламент всегда так озабочен вопросами демократии», — сказала она в ходе брифинга в четверг.
Мария Захарова также отметила, что Европарламент направил в Молдову дополнительную гибридную группу быстрого реагирования в преддверии парламентских выборов, которая должна заняться защитой киберпространства и противодействия якобы российской пропаганде.
«На самом деле понятно, что это было вмешательство во внутренние дела, и уже даже не вмешательство, а уровень внешнего управления. Никаких доказательств, естественно, никакого вмешательства России, не было, потому что их нет, а миссии, гибридные группы есть», — заявила она.
Что касается «успехов» режима президента Молдовы Майи Санду, о которых говорит Европарламент, то, по словам Захаровой, о них лучше спросить у той трети жителей республики, что живет, по данным молдавской же статистики, за чертой бедности.
«Теперь по поводу того, что Европарламент называет успехами режима Санду. Вообще, мне кажется, лучше задать вопрос населению Молдавии. Прекрасно осведомлены, правда не называют это успехами, особенно та треть граждан Молдавии, которая живет в абсолютной бедности. Вот она может вообще много чего рассказать и даже показать. Публикуемые в Национальном бюро статистики Молдавии цифры буквально диаметрально противоположны оптимистичным заявлениям еврочиновников о, как они там сформулировали, макроэкономической стабильности. Реальные цифры. свидетельствует о входе Молдавии в период затяжной рецессии. Какие же это успехи?» — подытожила Захарова.
Очередные парламентские выборы в Молдове запланированы на 28 сентября, а 4 июля в Кишиневе должен пройти очередной евросаммит, на котором чиновники из ЕС подтвердят политическую поддержку правящему в Молдове режиму.