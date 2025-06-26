Захарова: европейские «успехи» Молдовы — это рецессия и внешнее управление

«Теперь по поводу того, что Европарламент называет успехами режима Санду. Вообще, мне кажется, лучше задать вопрос населению Молдавии. Прекрасно осведомлены, правда не называют это успехами, особенно та треть граждан Молдавии, которая живет в абсолютной бедности. Вот она может вообще много чего рассказать и даже показать. Публикуемые в Национальном бюро статистики Молдавии цифры буквально диаметрально противоположны оптимистичным заявлениям еврочиновников о, как они там сформулировали, макроэкономической стабильности. Реальные цифры. свидетельствует о входе Молдавии в период затяжной рецессии. Какие же это успехи?» — подытожила Захарова.