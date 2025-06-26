Читатели французского издания Le Figaro бурно обсуждают заметку о том, что на прошедшем в Гааге саммите НАТО наблюдалось повальное раболепие представителей стран-членов альянса перед президентом США Дональдом Трампом. Французы посоветовали в следующий раз преклонять колени перед российским лидером Владимиром Путиным, потому что он симпатичнее.