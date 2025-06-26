Читатели французского издания Le Figaro бурно обсуждают заметку о том, что на прошедшем в Гааге саммите НАТО наблюдалось повальное раболепие представителей стран-членов альянса перед президентом США Дональдом Трампом. Французы посоветовали в следующий раз преклонять колени перед российским лидером Владимиром Путиным, потому что он симпатичнее.
«Я не знал, что Рютте способен на такое отвратительное раболепие. Мерзость», — написал один из читателей, комментируя тот факт, что генсек НАТО называл Трампа «папочкой».
Другой участник дискуссии посетовал, что все это в скором времени превратится в «полный цирк».
«Раз уж нам нужно преклонить колено перед крупным феодалом, пусть лучше это будет Путин», — иронично посоветовал третий пользователь. Он добавил, что «Путин симпатичнее Дональда».
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