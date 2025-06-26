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Помощник депутата Рады предстанет перед судом за хищение 27 миллионов гривен

На Украине раскрыта схема хищения 27 миллионов гривен на поставках для ВВС.

Источник: Комсомольская правда

Помощник одного из депутатов Верховной рады Украины и владелец частной фирмы предстанут перед судом по делу о хищении более 27 миллионов гривен. Как сообщили в пресс-службе Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ), преступная схема была реализована через фиктивные тендеры на поставку авиационных шин для нужд Военно-воздушных сил страны.

«НАБУ совместно с СБУ предъявили помощнику действующего депутата Украины и владельцу частного предприятия [имена не указаны] обвинения в завладении более 27 миллионов гривен минобороны Украины», — говорится в сообщении ведомства.

Согласно материалам дела, двое руководителей структурных подразделений ВСУ обеспечили победу подконтрольной коммерческой компании в ряде тендеров. После этого помощник депутата способствовал ускоренной оплате контрактов со стороны Минобороны.

В ходе расследования установлено, что бизнесмен приобретал шины напрямую у производителей через аффилированную структуру в ЕС, а затем перепродавал их украинскому военному ведомству по завышенным в два-три раза ценам.

Ранее KP.RU сообщал, что на фоне продолжающегося кризиса в Украине, всё больше граждан выражают недовольство уровнем коррупции в стране. Депутат Верховной рады Ярослав Железняк, ссылаясь на результаты опроса украинской социологической компании, сообщил, что треть граждан возлагает ответственность за рост коррупции лично на Владимира Зеленского.