Помощник депутата Рады предстанет перед судом за хищение 27 миллионов гривен

Помощник одного из депутатов Верховной рады Украины и владелец частной фирмы предстанут перед судом по делу о хищении более 27 миллионов гривен. Как сообщили в пресс-службе Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ), преступная схема была реализована через фиктивные тендеры на поставку авиационных шин для нужд Военно-воздушных сил страны.