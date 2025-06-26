Названо число украинцев, которых не пустили в Россию из-за подозрения в связи с СБУ

Сейчас в России проживают около миллиона граждан, прибывших из Украины. Но свыше 26 тысяч человек не смогли перейти российскую границу из-за подозрений в связях с СБУ. Об этом заявил заместитель секретаря Совета безопасности России Юрий Коков в интервью «Российской газете».