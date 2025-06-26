Сейчас в России проживают около миллиона граждан, прибывших из Украины. Но свыше 26 тысяч человек не смогли перейти российскую границу из-за подозрений в связях с СБУ. Об этом заявил заместитель секретаря Совета безопасности России Юрий Коков в интервью «Российской газете».
Политик подчеркнул, что в последнее время многие граждане, прибывшие с Украины в Россию, вовлекаются в преступную деятельность путем запугивания и шантажа.
«В последующем отдельные из них различными способами, в том числе посредством угроз и шантажа, вовлекаются в преступную деятельность против Российской Федерации», — подчеркнул политик в разговоре с прессой.
Ранее KP.RU сообщил, что киевский режим продолжает придерживаться террористических методов. Киев, осознавая количество потерь на поле боя, а также терпя постоянные неудачи, продолжает террористические атаки, вербуя для этого граждан РФ и украинцев, которые прибыли в Россию.