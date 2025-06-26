«Ночевал под мостом»: внешний вид Макрона удивил журналиста

Другие СМИ схожим образом отзывались о том, как выглядел Макрон.
Саммит Евросоюза продлится до 27 июня. Он проходит вскоре после завершения саммита НАТО в Гааге, состоявшегося 24−25 июня.
Читайте материал «Путин оценил ситуацию с безработицей в России и ЕАЭС».
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