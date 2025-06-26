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«Ночевал под мостом»: внешний вид Макрона удивил журналиста

Журналист Чей Боуз заявил, что президент Франции Эммануэль Макрон, появившийся у здания штаб-квартиры Совета Евросоюза через 1,5 часа после того как саммит ЕС стартовал, выглядел так, как будто «ночевал под мостом».

Журналист Чей Боуз заявил, что президент Франции Эммануэль Макрон, появившийся у здания штаб-квартиры Совета Евросоюза через 1,5 часа после того как саммит ЕС стартовал, выглядел так, как будто «ночевал под мостом».

Другие СМИ схожим образом отзывались о том, как выглядел Макрон.

Саммит Евросоюза продлится до 27 июня. Он проходит вскоре после завершения саммита НАТО в Гааге, состоявшегося 24−25 июня.

Читайте материал «Путин оценил ситуацию с безработицей в России и ЕАЭС».

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