США профинансируют аппарат, способный сбросить атомную бомбу на Россию

Ранее в России заявили, что американские космолеты X-37 могут нести до шести ядерных боеголовок, а также есть большая вероятность того, что Boeing X-37B может выйти в заданный район космического пространства, затем совершить нырок до мезосферы и сбросить ядерные боеголовки на заранее выбранные объекты на территории РФ.