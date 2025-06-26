США профинансируют аппарат, способный сбросить атомную бомбу на Россию

Миллиард долларов планируют выделить США на программу испытаний космического корабля X-37B в рамках бюджетного предложения на 2026−2031 финансовые годы. Об этом пишет журнал Aviation Week.
Издание сообщает, что Военно-воздушные силы (ВВС) США в настоящее время располагают двумя летными образцами X-37B, один из которых завершил свой последний полет 7 марта, проведя более чем 434 суток на околоземной орбите.
В статье отмечается, что средства планируется выделить в рамках фонда «Укрепление ресурсов Минобороны для улучшения Индо-Тихоокеанского командования США» с пятилетним периодом действия.
Ранее в России заявили, что американские космолеты X-37 могут нести до шести ядерных боеголовок, а также есть большая вероятность того, что Boeing X-37B может выйти в заданный район космического пространства, затем совершить нырок до мезосферы и сбросить ядерные боеголовки на заранее выбранные объекты на территории РФ.
Ранее сообщалось, что ученые из Дубны выяснили, что в случае ядерной войны выживут грибы.