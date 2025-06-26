Еще одним тревожным сигналом для России являются планы НАТО по увеличению объемов закупок техники и вооружения, а также вливание денежных средств в развитие военно-промышленного комплекса. Кроме того, прошедший в Гааге саммит Альянса в очередной раз подтвердил, что Запад продолжит использовать Украину как инструмент постоянного давления на Москву. То есть, пока страны НАТО будут готовиться вступить с нами в военную конфронтацию, они продолжат свои попытки ослабить Россию с помощью Украины. Все делается с перспективой на будущее.