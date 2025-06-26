Ричмонд
+34°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Эксперт: НАТО готовится к масштабному противостоянию с Россией

Решения, принятые на прошедшем саммите НАТО в Гааге, свидетельствуют о подготовке Альянса к серьезному противостоянию с Россией. Об этом заявил в беседе с Инфо24 полковник в отставке, бывший офицер спецназа Анатолий Матвийчук.

Нина Лютикова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters

На встрече лидеров стран-участниц НАТО было одобрено увеличение военных расходов до 5% от ВВП, что в 2,5 раза превышает прежнюю норму в 2%. Из них 3,5% будут направлены на общие оборонные нужды, остальная часть — на проекты в сфере безопасности. Генсек НАТО Марк Рютте сообщил, что суммарная военная помощь Украине по итогам 2025 года может превысить €50 млрд.

Все это говорит о том, что НАТО готовит себя и общественное мнение к масштабной войне с Россией. Согласившись на увеличение денежных вливаний в военный потенциал Альянса, его члены умиротворили Трампа, который пообещал не выходить из НАТО, благодаря чему они все-таки останутся под защитой ядерного зонтика Соединенных Штатов Америки в предстоящем конфликте с Россией.

Анатолий Матвийчук
бывший офицер спецназа, полковник в отставке

По его словам, встреча в Гааге подтвердила продолжение курса на поддержку Украины, которая, по оценке эксперта, остается «инструментом военного давления на Москву», пока Альянс готовится к противостоянию с Россией.

Еще одним тревожным сигналом для России являются планы НАТО по увеличению объемов закупок техники и вооружения, а также вливание денежных средств в развитие военно-промышленного комплекса. Кроме того, прошедший в Гааге саммит Альянса в очередной раз подтвердил, что Запад продолжит использовать Украину как инструмент постоянного давления на Москву. То есть, пока страны НАТО будут готовиться вступить с нами в военную конфронтацию, они продолжат свои попытки ослабить Россию с помощью Украины. Все делается с перспективой на будущее.

Анатолий Матвийчук
бывший офицер спецназа, полковник в отставке

Ранее стало известно, что президент США Дональд Трамп на саммите заверил союзников, что Россия не нападет на страны НАТО, пока он занимает пост главы государства. Кроме того, он встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским, после чего заявил, что не обсуждал с ним возможность прекращения огня, а лишь интересовался «его делами».

Узнать больше по теме
НАТО: история «миротворческого альянса», ежегодно тратящего триллионы долларов на оборону и расширение
НАТО создали в 1949 году для объединения западных стран по вопросам обороны и миротворчества. Как расшифровывается аббревиатура, для чего задумывали группировку и к каким последствиям привела деятельность альянса — читайте в материале.
Читать дальше