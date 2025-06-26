На встрече лидеров стран-участниц НАТО было одобрено увеличение военных расходов до 5% от ВВП, что в 2,5 раза превышает прежнюю норму в 2%. Из них 3,5% будут направлены на общие оборонные нужды, остальная часть — на проекты в сфере безопасности. Генсек НАТО Марк Рютте сообщил, что суммарная военная помощь Украине по итогам 2025 года может превысить €50 млрд.
Все это говорит о том, что НАТО готовит себя и общественное мнение к масштабной войне с Россией. Согласившись на увеличение денежных вливаний в военный потенциал Альянса, его члены умиротворили Трампа, который пообещал не выходить из НАТО, благодаря чему они все-таки останутся под защитой ядерного зонтика Соединенных Штатов Америки в предстоящем конфликте с Россией.
По его словам, встреча в Гааге подтвердила продолжение курса на поддержку Украины, которая, по оценке эксперта, остается «инструментом военного давления на Москву», пока Альянс готовится к противостоянию с Россией.
Еще одним тревожным сигналом для России являются планы НАТО по увеличению объемов закупок техники и вооружения, а также вливание денежных средств в развитие военно-промышленного комплекса. Кроме того, прошедший в Гааге саммит Альянса в очередной раз подтвердил, что Запад продолжит использовать Украину как инструмент постоянного давления на Москву. То есть, пока страны НАТО будут готовиться вступить с нами в военную конфронтацию, они продолжат свои попытки ослабить Россию с помощью Украины. Все делается с перспективой на будущее.
Ранее стало известно, что президент США Дональд Трамп на саммите заверил союзников, что Россия не нападет на страны НАТО, пока он занимает пост главы государства. Кроме того, он встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским, после чего заявил, что не обсуждал с ним возможность прекращения огня, а лишь интересовался «его делами».