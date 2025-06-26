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Лукашенко высказался о неприезде Пашиняна в Минск на форум ЕАЭС

Лукашенко прокомментировал неприезд Пашиняна в Минск на форум ЕАЭС.

Источник: Комсомольская правда

Президент Беларуси Александр Лукашенко высказался о неприезде премьер-министра Армении Никола Пашиняна в Минск на форум ЕАЭС, передает БелТА.

Так, на Евразийском экономическом форуме белорусский лидер обратил внимание на всеобщую осведомленность насчет позиции Армении. И заметил, что не стоит кивать на это в поисках одной лишь виноватой стороны.

— Просто сегодня кивнуть: «Вот, не приехали, такие-сякие…». Это мы можем, это мы умеем. Но если что-то происходит, не может быть виновата одна сторона, — уверен он.

Напротив, Лукашенко сказал, что следует поискать причины и в другом. Понять причину того, почему руководство Армении заняло такую позицию.

— Наверное, не все у нас здесь в порядке. Отмахиваться от этого нельзя, — считает глава белорусского государства.

Ранее мы писали, что Путин, Токаев и Жапаров приедут на форум ЕАЭС в Минск, а Пашинян будет присутствовать по видеосвязи.

Напомним Евразийский форум с участием лидеров государств проходит в Минске 26 — 27 июня.

А еще «Пул Первого» показал, как выглядит комната ожидания президентов на саммите ЕАЭС в Минске.

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