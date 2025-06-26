«Целенаправленно»: Захарова отреагировала на удар ВСУ по съемочной группе из КНР

Глава МИД РФ Мария Захарова распространила заявление в связи с атакой беспилотника ВСУ по съемочной группе китайского телеканала «Феникс», которая снимала репортаж о восстановлении мирной жизни в Курской области.
Дипломат отметила, что пострадавший китайский журналист Лу Юйгуан был одет в бронежилет с надписью «PRESS». В связи с этим она назвала удар целенаправленным и террористическим.
Захарова подчеркнула в своем Телеграм-канале, что киевский режим намеревался заставить замолчать и де-факто уничтожить представителей любых СМИ, которые дают объективную информацию.
Российский МИД просит верховного комиссара по права человека, представителя ОБСЕ по вопросам свободы СМИ и другие международные структуры дать надлежащую оценку действиям украинских военных.
В настоящее время китайский журналист получил всю необходимую помощь в больнице и вернулся к своим коллегам.