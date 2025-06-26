Лукашенко продемонстрировал Путину «Белазы» и военную технику на «Белэкспо»

«Белаз». Видео © Life.ru.
Лукашенко лично провёл экскурсию для высоких гостей, продемонстрировав ключевые образцы белорусской промышленной техники. Центральным экспонатом стал рекордный карьерный самосвал БелАЗ-75710 грузоподъёмностью 450 тонн, признанный самым большим в мире. На его фоне лидеры сделали памятные фотографии.
В экспозиции были представлены различные направления белорусского машиностроения: мощные карьерные самосвалы, сельскохозяйственная техника Гомельского завода, городской транспорт и коммунальная техника, а также линейка военной продукции, включая тягачи, бронетранспортёры и боевые машины пехоты.
Этот визит подчеркнул тесную промышленную кооперацию между Россией и Беларусью, а также продемонстрировал достижения белорусского машиностроения на международной арене. Выставка стала частью крупного форума с участием руководителей дружественных государств.
Напомним, что Владимир Путин сегодня прибыл в Минск с двухдневным визитом. Российский лидер уже принял участие в пленарной сессии Евразийского экономического форума и поучаствует в заседании экономического совета ЕАЭС.