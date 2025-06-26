Путин: ЕАЭС стал примером партнёрства с учётом интересов всех участников

По его словам, ЕАЭС готов к взаимодействию с зарубежными партнёрами и уже активно расширяет экономические связи с рядом стран и международных организаций. В мае вступило в силу соглашение о свободной торговле с Ираном, а в ближайшее время ожидается подписание аналогичных договорённостей с ОАЭ и Монголией. Также обсуждается либерализация торговли с Индонезией, Египтом и Индией.