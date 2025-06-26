Лукашенко призвал ЕАЭС не потерять доставшийся от СССР общий рынок

МИНСК, 26 июн — РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что ЕАЭС нельзя потерять доставшийся от СССР общий рынок и высокотехнологичные предприятия, надо сохранить, что осталось и «еще дышит».
«Нам ни в коем случае нельзя потерять доставшийся и еще оставшийся от Советского Союза единый рынок, те производства, которые мы сегодня имеем высокотехнологичные… С большим трудом, но Россия пытается — и многое сделала в этом плане — реанимировать свои производства, которые были достаточно на высоком уровне в Советском Союзе, даже в автомобилестроении… Так и по другим направлениям, поэтому нам нельзя допускать подобных ошибок. Надо сохранить все то, что нам досталось от Союза, и то, что еще дышит на сегодняшний день», — сказал Лукашенко в пятницу в Минске, выступая на пленарном заседании Евразийского экономического форума.
Президент Белоруссии подчеркнул, что ни в коем случае не надо «смотреть по сторонам».
«Никто нас нигде не ждет. Экономика нас приведет к тому, что мы все равно будем вместе. Это — наше пространство. Оно создано многими поколениями», — отметил Лукашенко.
Минск в 2025 году председательствует в ЕАЭС (входят Россия, Белоруссия, Казахстан, Армения и Киргизия). Евразийский экономический форум, приуроченный к заседанию Высшего Евразийского экономического совета, проходит в Минске с 26 по 27 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.