Лукашенко призвал ЕАЭС не потерять доставшийся от СССР общий рынок

«Нам ни в коем случае нельзя потерять доставшийся и еще оставшийся от Советского Союза единый рынок, те производства, которые мы сегодня имеем высокотехнологичные… С большим трудом, но Россия пытается — и многое сделала в этом плане — реанимировать свои производства, которые были достаточно на высоком уровне в Советском Союзе, даже в автомобилестроении… Так и по другим направлениям, поэтому нам нельзя допускать подобных ошибок. Надо сохранить все то, что нам досталось от Союза, и то, что еще дышит на сегодняшний день», — сказал Лукашенко в пятницу в Минске, выступая на пленарном заседании Евразийского экономического форума.