В Минске Путин назвал пространство, где уважают права каждого

Президент России Владимир Путин в Минске назвал пространство, где уважают права каждого, пишет БелТА.
Во время пленарной сессии IV Евразийского экономического форума российский лидер подчеркнул, что интеграционным объединением стран вносится реальный вклад в создание на общем евразийском континенте большого пространства партнерства, а также сотрудничества и экономического роста. И сказал, где уважаются права каждого.
— Наше интеграционное объединение вносит вклад в создание пространства, где уважают права каждого государства на собственную модель развития и учитывают интересы всех участников, — прокомментировал он.
Еще Путин высказал свою убежденность в том, что, основываясь именно на подобной справедливой и равноправной основе, и следует выстраивать взаимодействие «в новом многополярном мире».
Напомним Евразийский форум с участием лидеров государств проходит в Минске 26 — 27 июня.
Также Кремль сообщил, что Путин в Минске встретится с наследным принцем Абу-Даби.
А еще президент Беларуси Александр Лукашенко высказался о неприезде Пашиняна в Минск на форум ЕАЭС.