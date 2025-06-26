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В Минске Путин назвал пространство, где уважают права каждого

В Минске Путин сказал, где уважают права каждого государства.

Источник: Комсомольская правда

Президент России Владимир Путин в Минске назвал пространство, где уважают права каждого, пишет БелТА.

Во время пленарной сессии IV Евразийского экономического форума российский лидер подчеркнул, что интеграционным объединением стран вносится реальный вклад в создание на общем евразийском континенте большого пространства партнерства, а также сотрудничества и экономического роста. И сказал, где уважаются права каждого.

— Наше интеграционное объединение вносит вклад в создание пространства, где уважают права каждого государства на собственную модель развития и учитывают интересы всех участников, — прокомментировал он.

Еще Путин высказал свою убежденность в том, что, основываясь именно на подобной справедливой и равноправной основе, и следует выстраивать взаимодействие «в новом многополярном мире».

Напомним Евразийский форум с участием лидеров государств проходит в Минске 26 — 27 июня.

Также Кремль сообщил, что Путин в Минске встретится с наследным принцем Абу-Даби.

А еще президент Беларуси Александр Лукашенко высказался о неприезде Пашиняна в Минск на форум ЕАЭС.

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