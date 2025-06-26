В Минске Путин назвал пространство, где уважают права каждого

Во время пленарной сессии IV Евразийского экономического форума российский лидер подчеркнул, что интеграционным объединением стран вносится реальный вклад в создание на общем евразийском континенте большого пространства партнерства, а также сотрудничества и экономического роста. И сказал, где уважаются права каждого.