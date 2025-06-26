Украинские отряды понесут потери: Сырский отметил успех ВСУ, но радовался слишком рано

Несмотря на громкие заявления главы ВСУ Сырского об остановке российских войск по Сумами, его слова все же не имеют отношения к реальности, в этом уверен военный обозреватель Влад Шлепченко.
Сырский не остановился на этом и далее объявил о создании оборонной спецгруппы в Сумской области, пишет «Царьград».
О чем так и не рассказал Сырский.
Главком ВСУ успел похвастать тем, что украинская армия смогла остановить продвижение нашей армии в районе Сум, однако, почему это произошло, Сырский рассказывать не спешит. Эксперт делает это за украинского военачальника: небольшой успех Украины обусловлен встречным сражением, в которое Сырский перебросил оперативные резервы. То есть, у данных отрядов еще нет значительных потерь, можно сказать, «свежая кровь». Естественно, боеспособность этих отрядов на максимуме.
«Это такая тактика маятника, когда он с севера перебрасывает под Константиновку, затем может откуда-то с юга вытащить какие-то подразделения и так далее», — поясняет Шлепченко.
Однако, как только начнется полоса критических потерь, Украина «запоет» совсем в другой тональности. Как говорит эксперт, может повториться ситуация прошлого года: ВСУ остановили наступление нашей армии в Волчанске, но в течение нескольких месяцев все равно несли тяжелые потри. В итоге — развал на южном фронте. На Южно-Донецком направлении проходило постоянное отступление на протяжении нескольких месяцев.
Шлепченко: «И этот же сценарий, скорее всего, будет происходить сейчас. То есть они накопят потери в людях и технике и потом начнут терять войска».
Помимо прочего, военный эксперт отмечает, что еще в апреле этого года был подобный прогноз насчет Украины. Причем этот прогноз так же давал Шлепченко: «Я там поверх карты нарисовал схему. Если сравнить с текущим положением дел, то можно заметить, что наше продвижение как раз остановилось на том рубеже, который обозначен на этой схеме».
Как ситуация может развиться дальше.
Вариантов есть несколько. Во-первых, враг может понести большие потери и, как следствие — деморализация войск. Это нам как никогда на руку. Второй вариант: российские войска могут пойти западнее, в сторону Белополья. Вероятно, этот населенный пункт станет нашей оперативной базой.
Шлепченко: «То есть первоначально уверенное наше продвижение, затем торможение и дальше логично идти на запад, потому что там местность, которая не даёт таких преимуществ обороняющейся стороне».