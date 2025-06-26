Украинские отряды понесут потери: Сырский отметил успех ВСУ, но радовался слишком рано

Помимо прочего, военный эксперт отмечает, что еще в апреле этого года был подобный прогноз насчет Украины. Причем этот прогноз так же давал Шлепченко: «Я там поверх карты нарисовал схему. Если сравнить с текущим положением дел, то можно заметить, что наше продвижение как раз остановилось на том рубеже, который обозначен на этой схеме».