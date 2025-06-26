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Путин: конфликт между Израилем и Ираном, будем считать, в прошлом

Владимир Путин, выступая на пленарном заседании Евразийского экономического форума, прокомментировал прекращение огня между Ираном и Израилем.

Владимир Путин, выступая на пленарном заседании Евразийского экономического форума, прокомментировал прекращение огня между Ираном и Израилем.

«Дай бог, сейчас ситуация на Ближнем Востоке успокаивается. Конфликт между Израилем и Ираном тоже, слава Богу, будем считать, в прошлом», — сказал Путин.

Он напомнил, что мае вступило в силу соглашение о свободной торговле ЕАЭС с Ираном.

Завершение конфликта, по словам президента, означает, «что можно будет развивать отношения со всеми странами региона, в том числе и с Ираном».