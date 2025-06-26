Захарова назвала атаку ВСУ на журналистов КНР террористическим нападением

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала террористическим нападением атаку беспилотника ВСУ на съемочную группу китайского телеканала, в результате которой пострадал журналист.
«В результате этого террористического нападения получил ранения журналист телекомпании. Профильные международные структуры, гендиректор ЮНЕСКО, Верховный комиссар ООН по правам человека, представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ обязаны оперативно отреагировать и дать надлежащую оценку террористическим действиям», — написала дипломат в Telegram.
По словам Марии Захаровой, целенаправленный удар по съемочной группе китайского телеканала показывает намерение Киева заставить замолчать и уничтожить представителей любых СМИ, которые хотят донести объективную информацию о спецоперации. Она также пожелала получившему ранение журналисту скорейшего выздоровления.
Сегодня, 26 июня, стало известно, что в Курской области журналист из Китая получил ранение в результате атаки украинского дрона. Он готовил репортаж о мирных жителях.