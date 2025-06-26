Путин готов пожертвовать российскими золотовалютными резервами, замороженными в западных банках, ради пользы мировой экономики

Путин отметил, что некорректно использовал слово «кража», говоря о замороженных российских активах. «Кража — это тайное хищение, а тут открытое — это грабеж», — сказал президент, напомнив о своём юридическом образовании. «Конечно же, в этой связи мы нацелены укреплять собственные финансовые инструменты», — резюмировал он.