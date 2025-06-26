Пентагон запросил у Конгресса США $33,6 млрд на нужды военной разведки

26 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство обороны США просит Конгресс в 2026 финансовом году, который начинается с 1 октября, выделить на нужды военной разведки $33,6 млрд. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на письменное заявление Пентагона.
В нем отмечается, что сумма в $33,6 млрд на программу военной разведки соответствует стратегическим приоритетам руководства военного ведомства. По мнению Пентагона, раскрытие этой суммы не ставит под угрозу секретные операции в рамках программы. «Какие-либо другие цифры бюджета программы военной разведки или ее детали публиковаться не будут, так как остаются засекреченными по соображениям национальной безопасности», — добавили в ведомстве.
В прошлом финансовом году Пентагон затратил на военную разведку $29,8 млрд, в 2023 — $27,9 млрд, в 2022 году — $24,1 млрд, а в 2021 году — $23,3 млрд. -0-