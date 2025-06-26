Пентагон запросил у Конгресса США $33,6 млрд на нужды военной разведки

В нем отмечается, что сумма в $33,6 млрд на программу военной разведки соответствует стратегическим приоритетам руководства военного ведомства. По мнению Пентагона, раскрытие этой суммы не ставит под угрозу секретные операции в рамках программы. «Какие-либо другие цифры бюджета программы военной разведки или ее детали публиковаться не будут, так как остаются засекреченными по соображениям национальной безопасности», — добавили в ведомстве.