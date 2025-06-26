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Парламент Грузии принял закон о ликвидации Совета безопасности

Совет национальной безопасности Грузии прекратит свое существование с 1 сентября 2025 года.

Источник: Аргументы и факты

В четверг грузинский парламент завершил рассмотрение и принял в финальном третьем чтении изменения в закон, регулирующий планирование и координацию политики национальной безопасности. Как сообщает пресс-служба парламента, результатом принятия поправок станет упразднение Совета безопасности.

За нововведения проголосовали 83 парламентария.

В заявлении пресс-службы говорится, что Совет национальной безопасности прекратит свое существование с 1 сентября 2025 года. Функции координирующего органа в области планирования политики национальной безопасности будут переданы правительству Грузии.

Для осуществления ликвидации Совбеза будет сформирована специальная комиссия. Её состав и полномочия в ближайшее время определит правительство.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан назвал правительство Грузии зверем, которого боится Евросоюз.

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