Костанян: Армения ждет от партнеров по ОДКБ заявлений по Азербайджану

Напомним, в начале 2024 года премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о заморозке участия страны в ОДКБ. Он назвал возвращение страны в организацию практически невозможным. Служба внешней разведки Армении сообщила, что Ереван не разморозит членство в Организации Договора о коллективной безопасности и в 2025 году.