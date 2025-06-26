Костанян: Армения ждет от партнеров по ОДКБ заявлений по Азербайджану

«Если партнеры по ОДКБ, в том числе Российская Федерация, не выступят с политическими заявлениями, о которых говорилось годами после нападения на суверенные территории Республики Армения, то Армения примет окончательные решения», — приводит его слова Armenpress.
При этом замглавы МИД не уточнил, какие шаги подразумеваются под «окончательными решениями».
Костанян также подчеркнул, что Ереван самостоятельно решит, когда ему следует сделать определенный шаг. Он также сообщил, что Армения планирует продолжать оставаться членом Евразийского экономического союза и углублять сотрудничество с Евросоюзом.
Напомним, в начале 2024 года премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о заморозке участия страны в ОДКБ. Он назвал возвращение страны в организацию практически невозможным. Служба внешней разведки Армении сообщила, что Ереван не разморозит членство в Организации Договора о коллективной безопасности и в 2025 году.