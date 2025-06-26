В Башкирии выплату за погибшего бойца СВО смогут получить воспитавшие его лица

Председатель Госсобрания Константин Толкачёв пояснил, что инициатива призвана устранить правовую несправедливость, поскольку ранее фактические воспитатели без официального статуса не могли претендовать на компенсацию.
«Человек, который фактически вырастил и воспитал военнослужащего, но не имеет соответствующего правового статуса, не может рассчитывать на материальную помощь от государства. А ведь это не просто деньги — это признание роли человека в жизни бойца, признание его потери. Теперь мы законодательно исправили эту ситуацию», — отметил Толкачёв.
По данным издания, изменения в законе позволят поддержать тех, кто внёс значительный вклад в жизнь погибшего военнослужащего, но не был связан с ним формальными родственными узами.
Ранее генеральный прокурор РФ Игорь Краснов дал указание прокуратуре Забайкальского края оперативно разобраться в ситуации с отменой единовременной выплаты семьям погибших участников СВО. Это решение было принято после обращения вдовы российского военнослужащего, которая не успела оформить положенную региональную льготу до её отмены, запланированной на 2025 год.