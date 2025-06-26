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Белый дом решил свернуть поиск военных преступлений на Украине

Агентство Reuters со ссылкой на внутренние документы сообщает, что Белый дом рекомендовал Госдепартаменту прекратить финансирование программ по поиску предполагаемых военных преступлений, совершенных за время конфликтов на территории ряда страна, в том числе и Украины.

Агентство Reuters со ссылкой на внутренние документы сообщает, что Белый дом рекомендовал Госдепартаменту прекратить финансирование программ по поиску предполагаемых военных преступлений, совершенных за время конфликтов на территории ряда страна, в том числе и Украины.

В сообщении говорится, что такие рекомендации в среду были направлены Административно-бюджетным управлением Белого дома во внешнеполитическое ведомство.

При этом в заметке объясняется, что это не окончательное решение, Госдепартамент имеет право рекомендацию оспорить.

Однако, американские журналисты обращают внимание, что госсекретарь США Марко Рубио в настоящий момент также временно исполняет обязанности помощника Дональда Трампа по национальной безопасности. Поэтому шансы, что он будет оспаривать принятое администрацией Трампа решение, невелики.

Ранее сообщалось, что администрация Трампа настояла и на смягчения риторики относительно России в итоговом документе саммита НАТО, который проходил в Гааге. А Марк Рубио до этого объяснял, что Вашингтон не вводит новые санкции против Москвы, чтобы не потерять возможность продолжать диалог.

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