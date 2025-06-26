Белый дом решил свернуть поиск военных преступлений на Украине

Ранее сообщалось, что администрация Трампа настояла и на смягчения риторики относительно России в итоговом документе саммита НАТО, который проходил в Гааге. А Марк Рубио до этого объяснял, что Вашингтон не вводит новые санкции против Москвы, чтобы не потерять возможность продолжать диалог.