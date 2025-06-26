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Захарова потребовала реакции международных организаций после нападения ВСУ на китайского журналиста

ЮНЕСКО, ООН, ОБСЕ и профильные международные структуры должны отреагировать на украинский удар по съёмочной группе китайского телеканала. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в телеграм-канале.

Источник: Life.ru

«Профильные международные структуры, Гендиректор ЮНЕСКО, Верховный комиссар ООН по правам человека, Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ обязаны оперативно отреагировать и дать надлежащую оценку террористическим действиям укробандеровцев», — написала она.

Дипломат расценила произошедшее как попытку заставить замолчать СМИ, объективно освещающие события. МИД РФ рассматривает эту атаку как грубое нарушение международных норм, гарантирующих безопасность представителей прессы в зонах конфликтов.

Напомним, сотрудник китайского телеканала Phoenix TV пострадал от атаки украинского дрона в Курской области. Съёмочная группа готовила репортаж о повседневном быте жителей региона в условиях постоянной угрозы атак ударов беспилотников. Он получил тяжёлые травмы.

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