Захарова потребовала реакции международных организаций после нападения ВСУ на китайского журналиста

Дипломат расценила произошедшее как попытку заставить замолчать СМИ, объективно освещающие события. МИД РФ рассматривает эту атаку как грубое нарушение международных норм, гарантирующих безопасность представителей прессы в зонах конфликтов.
Напомним, сотрудник китайского телеканала Phoenix TV пострадал от атаки украинского дрона в Курской области. Съёмочная группа готовила репортаж о повседневном быте жителей региона в условиях постоянной угрозы атак ударов беспилотников. Он получил тяжёлые травмы.
Узнать больше по теме
ООН: история, миссия, структура и глобальные задачи объединения
Международная организация, которая объединяет почти все государства планеты. Раскрываем ключевые аспекты деятельности ООН, вспоминаем историю ее становления и анализируем степень влияния на мировую политику.Читать дальше