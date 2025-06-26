Венгрия заблокировала заявление ЕС в поддержку Украины

«Европейский совет провёл [в режиме видеоконференции] обсуждение с Владимиром Зеленским. Евросовет обсудил последние события на Украине. Проект итогового заявления твёрдо поддержали 26 [из 27] стран ЕС. Евросовет вернётся к обсуждению этой темы на следующей встрече [в октябре]», — говорится в распространённом пресс-службой Европейского совета документе по Украине, состоящем только из этих четырёх фраз.