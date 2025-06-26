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Венгрия заблокировала заявление ЕС в поддержку Украины

На саммите Евросоюза не удалось принять заявление в поддержку Украины, так как его заблокировала Венгрия. Европейский совет провёл видеоконференцию с Владимиром Зеленским и обсудил последние события в Украине.

26 из 27 стран ЕС поддержали проект итогового заявления, но Венгрия не согласилась с призывами о новой военной помощи Киеву. Обсуждение этой темы продолжится на следующей встрече в октябре.

«Европейский совет провёл [в режиме видеоконференции] обсуждение с Владимиром Зеленским. Евросовет обсудил последние события на Украине. Проект итогового заявления твёрдо поддержали 26 [из 27] стран ЕС. Евросовет вернётся к обсуждению этой темы на следующей встрече [в октябре]», — говорится в распространённом пресс-службой Европейского совета документе по Украине, состоящем только из этих четырёх фраз.

Ранее Life.ru сообщал, что Венгрию решили лишить права голоса в Евросоюзе из-за действий страны, направленных на блокирование поддержки Украины и её стремления вступить в ЕС.

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