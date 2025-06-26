Захарова осудила атаку беспилотника ВСУ на съемочную группу китайского канала

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала атаку беспилотником ВСУ съемочной группы китайского телеканала Phoenix в Курской области, в результате которой был ранен журналист в бронежилете с надписью «PRESS». В своем телеграм-канале она написала, что этот удар является попыткой киевского режима заставить замолчать СМИ, освещающие события объективно.
«Целенаправленный удар именно по съемочной группе китайского телеканала свидетельствует о намерении киевского режима заставить замолчать и де-факто уничтожить представителей любых СМИ, которые стремятся доносить объективную информацию о происходящем в ходе СВО», — говорится в заявлении представителя МИД РФ.
В завершение Захарова пожелала пострадавшему китайскому корреспонденту скорейшего выздоровления и возвращения к работе.
Напомним, что корреспондент китайского телеканала Phoenix получил ранения в Курской области при ударе дрона ВСУ. KP.RU сообщал, что журналист снимал репортаж о жизни мирных жителей региона, пострадавших от атак беспилотников со стороны украинских военных.