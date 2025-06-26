Ричмонд
+34°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Захарова осудила атаку беспилотника ВСУ на съемочную группу китайского канала

Захарова: Киев атакой по китайским журналистам хочет заткнуть объективные СМИ.

Источник: Комсомольская правда

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала атаку беспилотником ВСУ съемочной группы китайского телеканала Phoenix в Курской области, в результате которой был ранен журналист в бронежилете с надписью «PRESS». В своем телеграм-канале она написала, что этот удар является попыткой киевского режима заставить замолчать СМИ, освещающие события объективно.

«Целенаправленный удар именно по съемочной группе китайского телеканала свидетельствует о намерении киевского режима заставить замолчать и де-факто уничтожить представителей любых СМИ, которые стремятся доносить объективную информацию о происходящем в ходе СВО», — говорится в заявлении представителя МИД РФ.

Мария Захарова призвала генерального директора ЮНЕСКО, Верховного комиссара ООН по правам человека и Представителя ОБСЕ по вопросам свободы СМИ оперативно отреагировать и дать адекватную оценку террористическим действиям украинских националистов.

В завершение Захарова пожелала пострадавшему китайскому корреспонденту скорейшего выздоровления и возвращения к работе.

Напомним, что корреспондент китайского телеканала Phoenix получил ранения в Курской области при ударе дрона ВСУ. KP.RU сообщал, что журналист снимал репортаж о жизни мирных жителей региона, пострадавших от атак беспилотников со стороны украинских военных.

Узнать больше по теме
Мария Захарова: биография спикера МИД России
Спикер МИД России и одна из самых влиятельных женщин страны известна резкими комментариями в адрес западных стран, а ее выступления часто оказываются в центре внимания СМИ. Собрали главное из биографии Марии Захаровой: ее детство, карьера, личная жизнь и увлечения.
Читать дальше