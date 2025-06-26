Журналист из КНР, получивший ранение, отказался от транспортировки в Москву

Китайский журналист Лу Юйгуан, который был ранен в Курской области при атаке беспилотника ВСУ, заявил, что отказался от транспортировки в Москву.
Корреспондент сказал, что его предлагали транспортировать при помощи вертолета, но он отказался, поскольку у него «много работы здесь дальше».
Журналист китайского телеканала Phoenix получил ранение, когда занимался съемкой репортажа о гражданских, сообщали СМИ.
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