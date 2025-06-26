Захарова: РФ посчитает демаршем присоединение к трибуналу СЕ и Украины

Кроме того, Захарова напомнила, что именно Совет Европы одним из первых начал формировать так называемые правовые механизмы, нацеленные против России. Она добавила, что СЕ пытается легитимизировать псевдосудебные структуры, хотя формально не обладает полномочиями ни на учреждение уголовных судов, ни на определение актов агрессии.