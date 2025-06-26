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Захарова: РФ посчитает демаршем присоединение к трибуналу СЕ и Украины

В отношении таких инструментов заказного правосудия Москва будет принимать ограничительные меры, предусмотренные российским законодательством, подчеркнула дипломат.

Источник: Аргументы и факты

Официальный представитель российского Министерства иностранных дел Мария Захарова в ходе регулярного брифинга заявила, что Москва будет рассматривать поддержку или присоединение третьих государств к созданному Советом Европы (СЕ) и Киевом специальному трибуналу как враждебный демарш. По её словам, работа такого органа и его решения юридически ничтожны.

«25 июня Совет Европы заключил с киевским режимом соглашение о создании так называемого трибунала по преступлениям агрессии против Украины», — сообщила Захарова.

Любое участие в нём других стран Москва будет считать враждебным шагом, направленным не на урегулирование, а на нагнетание напряжённости вокруг Украины, подчеркнула дипломат.

Кроме того, Захарова напомнила, что именно Совет Европы одним из первых начал формировать так называемые правовые механизмы, нацеленные против России. Она добавила, что СЕ пытается легитимизировать псевдосудебные структуры, хотя формально не обладает полномочиями ни на учреждение уголовных судов, ни на определение актов агрессии.

Ранее глава СК Александр Бастрыкин заявил о необходимости создать военный трибунал для украинских преступников по аналогии с Нюрнбергским процессом.

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