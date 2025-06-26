Перед началом саммита премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сообщил, что по результатам опроса, проведенным в стране, 95% венгров высказались против допущения Украины в Евросоюз. Глава МИД Венгии Петер Сийярто обратился к украинским коллегам в соцсети Facebook (принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной на территории РФ): «Вчера МИД Украины заявил, что у венгерского народа нет права решать, поддерживают ли они вступление Украины в Евросоюз. Что ж, МИД Украины заблуждается» (цитата по «РИА Новости»).