Путин: финансовые институты ЕАЭС готовы сотрудничать с Банком развития БРИКС

Напомним, в четверг, 26 июня 2025 года, начался форум ЕАЭС в Минске. Туда прибыл президент России Владимир Путин. В аэропорту, прямо у трапа самолета, лидер Белоруссии Александр Лукашенко устроил теплый прием Путину и другим лидерам стран-членов ЕАЭС. Президента РФ встречали с хлебом и солью.