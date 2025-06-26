Ричмонд
+36°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Путин: финансовые институты ЕАЭС готовы сотрудничать с Банком развития БРИКС

Президент России оценил масштабы развития финансовых институтов ЕАЭС.

Источник: Комсомольская правда

Финансовые организации Евразийского экономического союза поддерживают взаимодействие с Новым банком развития БРИКС и Азиатским банком развития. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин на форуме ЕАЭС.

«Конечно, Евразийский союз и его государства-участники поддерживают разветвленный контакт с такими ключевыми региональными финансовыми организациями, как Новый банк развития БРИКС, Азиатский банк развития, Азиатский банк инфраструктурных инвестиций и другими», — резюмировал глава государства, выступая на форуме.

Также политик сделал еще несколько заявлений на форуме. В частности, он назвал грабежом действия Запада в отношении золотовалютных ресурсов РФ.

Напомним, в четверг, 26 июня 2025 года, начался форум ЕАЭС в Минске. Туда прибыл президент России Владимир Путин. В аэропорту, прямо у трапа самолета, лидер Белоруссии Александр Лукашенко устроил теплый прием Путину и другим лидерам стран-членов ЕАЭС. Президента РФ встречали с хлебом и солью.

Узнать больше по теме
Александр Лукашенко: биография единственного в истории президента Республики Беларусь
Он руководит страной дольше всех в современной Европе, не считая монархов. Биография главы единственного президента Республики Беларусь Александра Лукашенко — в материале.
Читать дальше