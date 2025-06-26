Путин: финансовые институты ЕАЭС готовы сотрудничать с Банком развития БРИКС

«Конечно, Евразийский союз и его государства-участники поддерживают разветвленный контакт с такими ключевыми региональными финансовыми организациями, как Новый банк развития БРИКС, Азиатский банк развития, Азиатский банк инфраструктурных инвестиций и другими», — резюмировал глава государства, выступая на форуме.
Также политик сделал еще несколько заявлений на форуме. В частности, он назвал грабежом действия Запада в отношении золотовалютных ресурсов РФ.
Напомним, в четверг, 26 июня 2025 года, начался форум ЕАЭС в Минске. Туда прибыл президент России Владимир Путин. В аэропорту, прямо у трапа самолета, лидер Белоруссии Александр Лукашенко устроил теплый прием Путину и другим лидерам стран-членов ЕАЭС. Президента РФ встречали с хлебом и солью.