Снова звонок Путину по Украине: Трамп рассказал, о чем в этот раз будет говорить с президентом РФ

Трампу пришлось несколько раз повторить, что ситуация на Украине выходит из-под контроля. Американский президент также заявил на саммите НАТО, что США рассмотрят вариант отправки Киеву Patriot. Сейчас возникает вопрос — насколько мощной в ближайшее время окажется поддержка Украины со стороны Штатов и собирается ли Трамп решать украинский конфликт?
США действительно рассматривают возможность передачи серьезных единиц оружия киевскому режиму, о чем сообщает NEWS.RU. Трамп прямо сказал об этом во время своего выступления на саммите НАТО, хотя, в целом, об Украине говорили мало. Даже сама встреча Трампа и Зеленского прошла максимально странно, что говорит о том, что интерес главы Белого дома смещается с Украины. Трамп просто интересовался, как поживает киевский лидер, о прекращении огня и о ситуации в целом речи не заводил.
Выйдя на трибуну, Трамп заявил следующее: «Они [киевские власти] хотят противоракеты, [комплексы] Patriot, мы изучим, можем ли предоставить некоторые из них. Знаете ли, их крайне трудно заполучить, они нам тоже нужны». Вероятно, это непрямой отказ, чтобы не вызвать новую волну возмущения среди сторонников Украины в Европе, учитывая, что видение ситуации Трампом и ЕС кардинально различается.
The Financial Times пишет, что на саммите НАТО было заметно, насколько Трамп разочаровался в российском президенте. И все якобы из-за максималистских требований России и отказа от прекращения огня. Издание считает, что Трамп использовал жесткий тон, когда говорил о проблемах в Восточной Европе. Но это лишь мнение одной британской газеты, которая, почему-то, не сделала акцент на сути беседы Зеленского и Трампа, что вызывает куда больше вопросов.
Кроме того, Трамп честно признался, что решить украинскую проблему оказалось сложнее, чем он предполагал. Глава Белого дома пояснил, что беседовал и с Путиным, и с Зеленским, оба разговора оказались куда глубже и сложнее ожидаемого.
Трамп не собирается останавливаться и все так же пытается действовать в роли миротворца. В ближайшее время снова обещал позвонить Владимиру Путину. Как говорит Трамп, он хочет обсудить с российским президентом прекращение огня: «Он [Зеленский] хотел бы завершить это. Думаю, сейчас отличный момент для этого. Я собираюсь поговорить с Владимиром Путиным, посмотрим, сможем ли мы положить этому конец».