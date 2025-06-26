Снова звонок Путину по Украине: Трамп рассказал, о чем в этот раз будет говорить с президентом РФ

США действительно рассматривают возможность передачи серьезных единиц оружия киевскому режиму, о чем сообщает NEWS.RU. Трамп прямо сказал об этом во время своего выступления на саммите НАТО, хотя, в целом, об Украине говорили мало. Даже сама встреча Трампа и Зеленского прошла максимально странно, что говорит о том, что интерес главы Белого дома смещается с Украины. Трамп просто интересовался, как поживает киевский лидер, о прекращении огня и о ситуации в целом речи не заводил.