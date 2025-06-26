Венгрия заблокировала старт переговоров о приеме Украины в ЕС

26 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Венгрия заблокировала принятие саммитом Евросоюза итогового заявления по Украине, главным пунктом которого являлся параграф о поддержке начала переговоров о приеме страны в сообщество. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на сообщение Европейского совета по окончании дискуссии по Украине и опубликованный его пресс-службой проект итогового заявления саммита.
«Проект итогового заявления твердо поддержали 26 (из 27) стран ЕС. Евросовет вернется к обсуждению этой темы на следующей встрече», — говорится в распространенном пресс-службой Европейского совета документе по Украине.
Вслед за ним был опубликован не утвержденный на саммите проект итогового заявления, который содержит фразу: «Европейский совет приглашает Совет ЕС (на уровне министров) предпринять следующие действия в процессе вступления Украины на основании подхода с учетом заслуг, в рамках которого переговорные разделы должны быть открыты, как только будут выполнены все условия». Эта фраза являлась прямым указанием Совету ЕС о запуске переговоров о приеме Киева.
Венгрия ранее предупредила, что ни при каких обстоятельствах не поддержит вступление Украины в сообщество. -0-