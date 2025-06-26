Венгрия заблокировала старт переговоров о приеме Украины в ЕС

Вслед за ним был опубликован не утвержденный на саммите проект итогового заявления, который содержит фразу: «Европейский совет приглашает Совет ЕС (на уровне министров) предпринять следующие действия в процессе вступления Украины на основании подхода с учетом заслуг, в рамках которого переговорные разделы должны быть открыты, как только будут выполнены все условия». Эта фраза являлась прямым указанием Совету ЕС о запуске переговоров о приеме Киева.