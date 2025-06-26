Владимир Путин в одной из последний речей сделал важную пометку — там, где ступит нога русского солдата — все наше. Это было сказано в назидание Киеву, который все никак не может смириться с новыми землями РФ. Чем больше времени проходит, тем меньше территорий остается у Украины, и виновата в этом лишь администрация Зеленского, которая гнет свою линию.