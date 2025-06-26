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В Минске Путин назвал грабежом заморозку активов России на Западе

В Минске Путин высказался о заморозке активов России на Западе.

Источник: Комсомольская правда

В Минске президент России Владимир Путин назвал грабежом заморозку российских активов на Западе, сообщает Sputnik Беларусь.

Так, на пленарном заседании Евразийского экономического форума в Минске российский лидер отметил, что ни для кого не секрет, что значительный объем золотовалютных резервов России был заморожен в западных банках. И добавил, что на Западе постоянно заявляют о намерении украсть российские деньги. При этом Путин сказал, что может случиться после этого.

— Как только это произойдет, движение в сторону регионализации платежных систем, безусловно, ускорится и приобретет без всяких сомнений необратимый характер, — уверен глава России.

Здесь же Путин добавил, что для мировой экономики, в целом, это может оказаться полезным. И добавил, что, возможно, за это и стоит заплатить. Отдельно, сославшись на свое базовое юридическое образование, российский лидер заметил, что действия западных банков все же являются грабежом, а не кражей.

— Я сказал кража наших золотовалютных резервов. Кража — это тайное похищение имущества, а это открытое — это грабеж, — заключил российский президент.

Еще в Минске Владимир Путин назвал пространство, где уважают права каждого.

Напомним Евразийский форум с участием лидеров государств проходит в Минске 26 — 27 июня.

Также Кремль сообщил, что Путин в Минске встретится с наследным принцем Абу-Даби.

А еще президент Беларуси Александр Лукашенко высказался о неприезде Пашиняна в Минск на форум ЕАЭС.

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