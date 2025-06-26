В Минске Путин назвал грабежом заморозку активов России на Западе

Так, на пленарном заседании Евразийского экономического форума в Минске российский лидер отметил, что ни для кого не секрет, что значительный объем золотовалютных резервов России был заморожен в западных банках. И добавил, что на Западе постоянно заявляют о намерении украсть российские деньги. При этом Путин сказал, что может случиться после этого.