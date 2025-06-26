Путин пошутил, что «ограбление России» станет полезным для мировой экономики

Владимир Путин на пленарном заседании Евразийского экономического форума в Минске объяснил, чем «грабеж» отличается от «кражи». «Грабеж» происходит средь бела дня и это то, что Запад собирается сделать с российскими золотовалютными резервами. Тогда как «кража» — тайное хищение, напомнив о своём юридическом образовании, уточнил президент. В свою очередь Александр Лукашенко анонсировал новый этап в развитии ЕАЭС, который должен ознаменоваться созданием целой линейки уникальных «фирменных» продуктов. Пока, к сожалению, совместные проекты получаются у стран-участниц с большим трудом.
Громкие заявления об отмене роуминга между Россией и Белоруссией, которыми чиновники отметились перед 1 марта 2025 года, оказались несколько преувеличенными. Бесплатные минуты для россиян в Минске в принципе есть, но либо в рамках пакета, за который надо платить, либо в рамках установленных операторами ограничений. Что касается мобильного интернета, то он по-прежнему за деньги и весьма немаленькие. За 1 ГБ корреспонденту «МК» оператор предложил заплатить 700 ₽ (Для сравнения: в РФ за эту сумму предоставляется 40 ГБ в месяц плюс 1000 мин исходящих. В общем, разница весьма и весьма существенная).
Ситуация с роумингом наглядно характеризует весь комплекс отношений, сложившихся в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС), который в этом году продолжает отмечать свое 10 летие. (Договор, подписанный в конце 2014 года, вступил в силу 1 января 2015). На словах — интеграция крепнет, экономические связи расширяются, торговые и административные барьеры падают. Но на деле все совсем не так однозначно и радужно. Буквально за несколько дней до саммита стало известно об очередных проблемах на границе России и Казахстана. Несмотря на ключевой принцип ЕАЭС, декларирующий свободу передвижения товаров, время досмотра российских грузов увеличилось с одного часа до трёх суток (!) в связи с ужесточением требований со стороны казахской таможни. (Одна из причин — желание Астаны защитить собственный рынок от российской продукции) И такие «казусы» случаются внутри экономического объединения регулярно.
Другой не менее показательный пример — электробус ЕАЭС. Планировалось, что страны союза совместными усилиями выпустят транспортное средство для пассажирских перевозок. С 2023 года проект презентуют на всевозможных площадках, но евразийским он так и не стал. 80% комплектующих производятся в России и в Белорусии. Оставшиеся 20% — в Китае, который к ЕАЭС никакого отношения не имеет, но куда же без него. «Чтобы электробус мог называется евразийским, нужно, чтобы к проекту присоединилась хоть одна из оставшихся трёх стран “пятёрки”», — объяснили корреспонденту «МК» производители. В теории Казахстан мог бы поставлять для электробуса стеклопластик, герметики и клей, Армения — трансформаторы, а Киргизия — радиаторы и металлоконструкции. Соответствующие компетенции и конкретные поставщики в этих странах есть. Но реальной заинтересованности никто не проявляет, посетовали собеседники.
К счастью, лидерам ЕАЭС, осмотревшим опытный образец на площадке Евразийского экономического форума, эти проблемы оказались неведомы. Электробус предстал перед ними, украшенный тотемными животными всех пяти стран: Армению олицетворял горделивый лев, Белоруссию — аист, Казахстан — парящий орёл, Киргизию — пантера, а Россию — понятное дело, бурый медведь. Александр Лукашенко в своём выступлении на пленарном заседании выразил уверенность, что государствам «пятёрки» все-таки по силам создать «уникальный евразийский продукт». И не только какой-то электробус, а целую линейку — «от самолётов и поездов до цифровых решений и искусственного интеллекта». «Это базовое условие завоевания и удержания позиций на мировой арене», — заявил батька. Он подчеркнул, что в деятельности объединения с 2025 года начался новый этап — ЕАЭС 2.0 должен не плестись в хвосте событий, а сам влиять на глобальную повестку и мировые рынки. В том числе собственными «фирменными» продуктами.
Помощник российского лидера Юрий Ушаков, анонсируя пленарное заседание форума, обещал, что оно пройдёт в оригинальном формате. Вместо выступлений на общие темы, лидерам будет предложено ответить на конкретные вопросы ведущего. Владимиру Путину досталось сотрудничество ЕАЭС с зарубежными партнёрами и международными структурами. В этой связи президент вспомнил про соглашение о свободной торговле с Ираном, которое вступило в силу весной 2025 года. «Дай бог, сейчас ситуация на Ближнем Востоке успокаивается. Конфликт между Израилем и Ираном тоже, слава Богу, будем считать в прошлом», — сказал Путин, выразив надежду, что это позволит ЕАЭС развивать отношения с Тегераном по намеченному плану. По словам российского лидера, союз открыт для партнёрских отношений со всеми заинтересованными странами — завтра будет подписано аналогичное соглашение с ОАЭ. На очереди также Египет, Индия и Индонезия.
Президенту было предложено порассуждать также о роли международных финансовых институтов. Но у России, как известно, отношения с ними весьма натянутые. В силу «известных обстоятельств» диалог со Всемирным банком и другими западно-центричными финансовыми учреждениями на данном этапе «затруднён» по причине их «политической ангажированности». «Более того, мы всячески стремимся снизить зависимость от западных финансовых институтов, минимизировать использование иностранных платёжных инструментов и сервисов», — подчеркнул Путин. Он дал понять, что РФ является сторонницей «регионализации платёжных систем», и готова даже заплатить, чтобы этот процесс ускорился. «Значительный объём наших золотовалютных резервов заморожен в западных банках. И там постоянно говорят, что собираются эти деньги украсть. Как только это произойдёт, движение в сторону регионализации платёжных систем, безусловно, ускорится, и приобретёт необратимый характер. Это в целом полезно для мировой экономики. Может быть, за это стоит и заплатить», — смеясь, сказал ВВП. Он напомнил, что у ЕАЭС есть собственные финансовые институты — Евразийский банк с портфелем $16,5 млрд и фонд с объемом $9 млрд.