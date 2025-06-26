Путин пошутил, что «ограбление России» станет полезным для мировой экономики

Президенту было предложено порассуждать также о роли международных финансовых институтов. Но у России, как известно, отношения с ними весьма натянутые. В силу «известных обстоятельств» диалог со Всемирным банком и другими западно-центричными финансовыми учреждениями на данном этапе «затруднён» по причине их «политической ангажированности». «Более того, мы всячески стремимся снизить зависимость от западных финансовых институтов, минимизировать использование иностранных платёжных инструментов и сервисов», — подчеркнул Путин. Он дал понять, что РФ является сторонницей «регионализации платёжных систем», и готова даже заплатить, чтобы этот процесс ускорился. «Значительный объём наших золотовалютных резервов заморожен в западных банках. И там постоянно говорят, что собираются эти деньги украсть. Как только это произойдёт, движение в сторону регионализации платёжных систем, безусловно, ускорится, и приобретёт необратимый характер. Это в целом полезно для мировой экономики. Может быть, за это стоит и заплатить», — смеясь, сказал ВВП. Он напомнил, что у ЕАЭС есть собственные финансовые институты — Евразийский банк с портфелем $16,5 млрд и фонд с объемом $9 млрд.