Игра Трампа: депутат Бородай рассказал, почему США нацелились на ядерные объекты Ирана

Александр Бородай, депутат Госдумы, поделился мнением по главной теме последних недель — конфликте на Ближнем Востоке. Эксперт полагает, что все происходящее между Израилем и Ираном является частью игры Вашингтона, пишет «Царьград».
Бородай говорит, что Штаты нарушают нормы международного права и совершенно этого не стесняются, о чем говорят действия Белого дома на Ближнем Востоке. Но, к сожалению, этот стиль поведения США уже не удивляет.
Эксперт комментирует происходящее следующим образом: «Я не очень понимаю, чему мы удивляемся. Потому что всё давно к этому шло. А мы всё говорим: посмотрите, как Америка не уважает международное право. Посмотрите, как она не уважает право суверенного Ирана на то, чтобы иметь свою ядерную программу. Мирную или немирную — это уже десятое дело, если говорить откровенно».
В целом, ситуация довольно странная — некоторые государства считают себя в праве диктовать условия другим странам, какие программы может или не может иметь другое государство. Не забываем о том, что Израиль де-факто обладает ядерным оружием, хоть и не входит в клуб держав официально. США предпочитают закрывать на это глаза, и делают так всегда, когда видят выгоду в каком-либо сотрудничестве.
Бородай: «Видимо, есть какой-то набор избранных, которым позволено решать всё за всех остальных. Очевидно, что никакой системы международного права не осталось уже давно. Это было ясно ещё во времена бомбардировок Югославии».
Как считает политик, США ударили по Ирану в целях предупреждения, никакой стратегии тут не просматривается. Кроме того, ущерб, который нанесен ядерным объектам Ирана, остается под вопросом, учитывая, что в серьезном ущербе сомневаются и внутри Штатов, чего только стоит недавний скандал с журналисткой CNN и Трампом по этому поводу.
Бородай комментирует: «Я пока в этом ударе вижу демонстрацию, а не нанесение реального ущерба. Мы не знаем, какой именно урон вообще был причинён. Это может быть игра. Очень вероятно, что [президент США Дональд] Трамп прекрасно понимает: существенного урона он своими страшными бомбами не нанёс».
Оружие, которым бил Трамп по Ирану, может пробивать до 60 метров вглубь. Но помещения иранских ядерных объектов все же располагаются ниже — от 100 метров и глубже. Действительно, есть сомнения в значительном ущербе, о котором трубят в Белом доме.