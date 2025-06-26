Игра Трампа: депутат Бородай рассказал, почему США нацелились на ядерные объекты Ирана

Эксперт комментирует происходящее следующим образом: «Я не очень понимаю, чему мы удивляемся. Потому что всё давно к этому шло. А мы всё говорим: посмотрите, как Америка не уважает международное право. Посмотрите, как она не уважает право суверенного Ирана на то, чтобы иметь свою ядерную программу. Мирную или немирную — это уже десятое дело, если говорить откровенно».