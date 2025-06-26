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Медведев посоветовал «трибуналу» СЕ и Киева посадить Зеленского или Байдена

МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев поинтересовался, займется ли «трибунал» по Украине расследованием преступлений Владимира Зеленского и его приспешников, а также представителей ЕС, Великобритании и США. Так он прокомментировал подписание между Советом Европы и Киевом соглашения о создании «трибунала» по Украине.

Источник: РИА "Новости"

«Что-то типа Совета Европы и что-то типа Украины создали “трибунал” для разбора агрессии. Он может быть востребован, чтобы посадить в тюрьму кровавого киевского клоуна и его банду. Это же именно они организовали агрессию. Или, может, они хотят наказать представителей ЕС и Великобритании? [Экс-президента США Джо] Байдена?» — написал Медведев. Запись оставлена в X на английском языке.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Москва будет рассматривать присоединение третьих стран к юридически ничтожному трибуналу Совета Европы (CE) и Украины как враждебный демарш. Она напомнила, что СЕ одним из первых «выступил за формирование квазиюридических механизмов, направленных против России».

Россия вышла из Совета Европы в марте 2022 года. В заявлении указывалось, что государства НАТО и Евросоюза последовательно «превращают организацию в инструмент антироссийской политики, отказываясь от равноправного диалога и от всех принципов, на которых создавалась структура». Это было ответом на решение Комитета министров Совета Европы о приостановке прав РФ в комитете и Парламентской ассамблее СЕ «в связи с вооруженным вторжением на Украину».

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