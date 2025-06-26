Медведев посоветовал «трибуналу» СЕ и Киева посадить Зеленского или Байдена

Россия вышла из Совета Европы в марте 2022 года. В заявлении указывалось, что государства НАТО и Евросоюза последовательно «превращают организацию в инструмент антироссийской политики, отказываясь от равноправного диалога и от всех принципов, на которых создавалась структура». Это было ответом на решение Комитета министров Совета Европы о приостановке прав РФ в комитете и Парламентской ассамблее СЕ «в связи с вооруженным вторжением на Украину».