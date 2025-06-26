Российские военные нанесли удар по полигону Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Сумской области, где находились иностранные инструкторы. Об этом в беседе с РИА Новости заявил координатор пророссийского подполья Сергей Лебедев.
«Там находился бывший учебный центр Сумского высшего артиллерийского училища. С началом СВО опять тренировали артиллеристов.. А сейчас их тренируют иностранные кадровые военные», — рассказал он.
По словам Лебедева, в результате удара Вооруженных сил России по полигону удалось ликвидировать более сотни боевиков киевского режима.
Ранее KP.RU сообщал, что российские военнослужащие нанесли массированные удары по местам дислокации украинских боевиков и иностранных наемников в 144 районах сосредоточения сил ВСУ в зоне спецоперации на Украине.