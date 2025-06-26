Президент Беларуси Александр Лукашенко объяснил, почему ни в коем случае не надо смотреть по сторонам, сообщила пресс-служба президента.
Так, на пленарном заседании Евразийского экономического форума белорусский лидер призвал партнеров по ЕАЭС сохранить все то, что досталось в наследство от СССР. И также предметно высказался о доставшемся в наследство от СССР.
В продолжение Лукашенко заметил, что постсоветским странам не следует допускать подобных ошибок, связанных с потерей былых компетенций и достижений.
— Надо сохранить все то, что нам досталось от Союза, и то, что еще дышит на сегодняшний день, — призвал он.
Также глава Беларуси отметил, что никого нигде не ждут. И призвал, в связи с этим, не смотреть по сторонам.
— Ни в коем случае не смотреть по сторонам. Никто нас нигде не ждет, — подчеркнул белорусский лидер.
А в заключение выразил уверенность в том, что так или иначе, но экономика приведет государства ЕАЭС к тому, что они все равно будут вместе. Лукашенко назвал ЕАЭС общим пространством, созданным многими поколениями. А еще отметил на что следует обращать пристальное внимание.
— Сейчас время такое, что нам на это надо обратить самое серьезное внимание. Только вместе, зная друг друга и пока разговаривая на одном языке, — констатировал белорусский президент.
Напомним Евразийский форум с участием лидеров государств проходит в Минске 26 — 27 июня.
Еще в Минске Путин назвал грабежом заморозку активов России на Западе.