Лукашенко объяснил, почему ни в коем случае не надо смотреть по сторонам

А в заключение выразил уверенность в том, что так или иначе, но экономика приведет государства ЕАЭС к тому, что они все равно будут вместе. Лукашенко назвал ЕАЭС общим пространством, созданным многими поколениями. А еще отметил на что следует обращать пристальное внимание.