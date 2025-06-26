Путин пошутил, что кража резервов РФ принесет пользу мировой экономике

Российский лидер Владимир Путин иронично заметил, что изъятие российских золотовалютных резервов, заблокированных западными банками, потенциально может положительно сказаться на глобальной экономике, поскольку это неизбежно подтолкнет мир к созданию региональных платёжных систем.
Во время выступления на сессии Евразийского экономического форума глава РФ указал на то, что значительная часть золотовалютных резервов страны заморожена в западных банках, и «там постоянно говорят о том, что собираются наши деньги украсть».
Путин убежден, что как только это случится, тенденция к формированию региональных платежных систем усилится и станет необратимой.
«Это, в целом, полезно для мировой экономики. Может быть, за это стоит и заплатить», — пошутил Путин.
Он добавил, что вероятную конфискацию заблокированных Западом российских золотовалютных активов нужно будет расценивать не как кражу, а как открытый грабёж.
Кража подразумевает тайное хищение имущества, а это происходит открыто. Россия намерена и в дальнейшем укреплять собственные инструменты финансовых расчётов, заключил российской лидер.
Ранее Путин высказался о последствиях конфискации замороженных активов России.