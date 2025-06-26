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Путин пошутил, что кража резервов РФ принесет пользу мировой экономике

Значительный объем российских золотовалютных резервов заморожен в западных банках, заявил президент РФ Владимир Путин.

Источник: Аргументы и факты

Российский лидер Владимир Путин иронично заметил, что изъятие российских золотовалютных резервов, заблокированных западными банками, потенциально может положительно сказаться на глобальной экономике, поскольку это неизбежно подтолкнет мир к созданию региональных платёжных систем.

Во время выступления на сессии Евразийского экономического форума глава РФ указал на то, что значительная часть золотовалютных резервов страны заморожена в западных банках, и «там постоянно говорят о том, что собираются наши деньги украсть».

Путин убежден, что как только это случится, тенденция к формированию региональных платежных систем усилится и станет необратимой.

«Это, в целом, полезно для мировой экономики. Может быть, за это стоит и заплатить», — пошутил Путин.

Он добавил, что вероятную конфискацию заблокированных Западом российских золотовалютных активов нужно будет расценивать не как кражу, а как открытый грабёж.

Кража подразумевает тайное хищение имущества, а это происходит открыто. Россия намерена и в дальнейшем укреплять собственные инструменты финансовых расчётов, заключил российской лидер.

Ранее Путин высказался о последствиях конфискации замороженных активов России.