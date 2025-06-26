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Белый дом отказался комментировать данные о передаче Киеву ЗРК Patriot

В Белом доме заявили, что предоставят возможность Дональду Трампу говорить об этом.

Источник: Аргументы и факты

Официальный представитель Белого дома Каролин Левитт не стала комментировать данные о возможности передачи Украине дополнительных зенитных ракетных комплексов Patriot, пишет РИА Новости.

«Я предоставлю президенту говорить об этом», — сообщила Каролин Левитт во время брифинга, когда отвечала на вопрос о том, была ли достигнута соответствующая договоренность на встрече американского лидера Дональда Трампа с Владимиром Зеленским в Гааге.

Напомним, президент США провел встречу с Владимиром Зеленским на полях саммита НАТО в Гааге. Она длилась 40 минут и прошла без журналистов. По словам Владимира Зеленского, он обсудил с главой Белого дома, «как добиться прекращения огня и подлинного мира».

Накануне, 25 июня, Дональд Трамп заявил, что его страна рассмотрит возможность поставки Украине комплексов Patriot. При этом американский лидер отметил, что Вашингтон сам нуждается в них.

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