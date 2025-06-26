Белый дом отказался комментировать данные о передаче Киеву ЗРК Patriot

«Я предоставлю президенту говорить об этом», — сообщила Каролин Левитт во время брифинга, когда отвечала на вопрос о том, была ли достигнута соответствующая договоренность на встрече американского лидера Дональда Трампа с Владимиром Зеленским в Гааге.