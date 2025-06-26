«Путин оказался сложнее»: что пообещал Трамп на саммите НАТО и к чему это ведет

Президент США Дональд Трамп, что «Россия никогда не нападет» на страны Альянса, пока он находится на посту. Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на троих европейских чиновников, осведомленных о ходе дискуссий на основной сессии саммита альянса. Подробности заявления не уточняются.

Источник: Reuters

Комментируя публикацию, первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа заявил «Ленте.ру», что Россия не планирует агрессии против стран НАТО, поскольку это приведет к ядерному конфликту.

Мы ни на кого никогда не собирались нападать. <…> Вся стратегия Вооруженных сил России построена на оборонной стратегии <…> Мы понимаем, к чему это все приведет, поэтому и политически прекрасно это понимают в Европе, США. Алексей Чепа первый зампред комитета Госдумы по международным делам

По его словам, страны НАТО «нарисовали» себе врага в лице России и тратят «колоссальные средства» на борьбу с ним.

«Военный блок и создавался ради противостояния с этим единственным выработанным врагом», — добавил Чепа.

Отдельно Чепа прокомментировал позиционирование Трампа как «гаранта мира»: «Трамп говорит: я не только мессия в США, я мессия для всего мира, я решил вопрос на Ближнем Востоке, я решаю вопрос на Украине, я решаю вопросы мира на земле, пока я президент. Поэтому, если вы будете поддерживать меня как президента, все будет хорошо».

Атмосфера на саммите и поведение союзников

По данным The Washington Post, участники саммита в Гааге активно пытались расположить Трампа к себе. Лесть и демонстративная поддержка его инициатив стали ключевыми инструментами, пишет издание со ссылкой на источники. Некоторые участники подчеркнуто хвалили американского президента за давление на союзников по вопросу увеличения оборонных расходов, другие одобряли его политику в отношении Ирана.

Президент Литвы Гитанас Науседа даже предложил в качестве девиза лозунг «Сделаем НАТО снова великим», повторяя предвыборный слоган Трампа «Сделаем Америку снова великой». Как пишет Bloomberg, личное сообщение от генсека НАТО Марка Рютте, опубликованное Трампом в Truth Social, вызвало неловкость у некоторых дипломатов.

«Дональд, вы привели нас к действительно очень важному моменту для Америки, Европы и мира. Вы добьетесь того, чего не смог бы сделать ни один американский президент за десятилетия. Европа заплатит по-крупному, как и положено, и это будет ваша победа», — говорится в тексте сообщения, отправленном Рютте накануне саммита.

По данным Bloomberg, прием Трампа в Гааге был «достойным короля». Саммит был «специально организован для того, чтобы угодить президенту США», пишет WP. В то же время единственной страной, подвергшейся жесткой критике, оказалась Испания — из-за отказа поддержать увеличение оборонных расходов. WP уточняет, что Мадрид мотивировал свою позицию отличающимися потребностями в сфере безопасности. В ответ Трамп пообещал компенсировать расходы с помощью торговых пошлин, заявив, что Испания «заплатит вдвое больше».

О конфликте на Украине

Во время закрытой сессии саммита НАТО европейским лидерам дали по три минуты на выступление, в то время как Дональд Трамп выступал восемь минут, сообщает Bloomberg. По словам источника агентства, в своей речи американский президент не упомянул Россию напрямую.

Издание отмечает, что «по общему мнению, Трамп в значительной степени отказался от попыток добиться прекращения огня на Украине».

Как пишет The Financial Times, Трамп сдержанно поддерживает Украину и не разделяет идею воспринимать Россию как противника. Два источника FT сообщили, что в ходе обсуждений на саммите Трамп выразил разочарование украинским конфликтом, назвав ситуацию «вышедшей из-под контроля».

Россия упоминается в итоговом коммюнике саммита НАТО лишь однажды — в контексте необходимости повысить оборонные расходы союзников до 5%, поскольку от РФ «исходит долгосрочная угроза для евроатлантической безопасности». Сам российско-украинский конфликт в документе впервые с момента его начала не упоминается. Отмечается только, что НАТО продолжит поддержку Украины и будет учитывать прямые оборонные взносы в расчете общих расходов стран-участниц.

По данным FT, документ состоит всего из пяти пунктов. Это было частью тактики генсека альянса — сделать саммит кратким и предметным, «чтобы не потерять внимание Трампа». Для сравнения, итоговые заявления саммитов НАТО в Вашингтоне и Вильнюсе включали 44 и 90 пунктов соответственно.

Отношение к Путину и Зеленскому

Владимир Зеленский не присутствовал на основной сессии саммита, что Euractiv называет «очевидной уступкой предпочтениям Трампа». Об аналогичном выводе пишет и The New York Times, указывая, что Украина была «отодвинута на второй план».

Тем не менее, на полях саммита Трамп провел разговор с Зеленским, охарактеризовав его как «очень приятную» встречу и назвав украинского лидера «очень любезным». По словам Трампа, из этого общения он сделал вывод, что Зеленский хотел бы завершения конфликта.

«Я думаю, что сейчас самое время это закончить. Я собираюсь поговорить с Владимиром Путиным и посмотреть, сможем ли мы это закончить», — заявил он.

Американский лидер также выразил мнение, что Путин «действительно должен положить конец» военным действиям, поскольку «люди гибнут в количествах, которых человечество не видело уже давно».

FT отмечает, что в последние недели Трамп «все больше разочаровывался» в российском президенте из-за его «максималистских требований и отказа согласиться на прекращение огня». При этом к Зеленскому он проявил «симпатию».

Выступая на пресс-конференции после саммита, Трамп признал, что добиться прекращения огня на Украине оказалось «более сложной задачей», чем он предполагал. Он также сообщил, что рассматривает возможность увеличения поставок зенитных комплексов Patriot для украинской ПВО.

«Это сложнее, чем люди могут себе представить. Владимир Путин оказался сложнее», — заявил Трамп.

Он добавил, что убедить Путина завершить конфликт оказалось труднее, чем ожидалось, и отметил наличие «некоторых проблем» и во взаимодействии с Зеленским. При этом он выразил уверенность, что российский президент хотел бы урегулировать конфликт.

«Я считаю его человеком, которого, как мне кажется, ввели в заблуждение. Я очень удивлен, на самом деле. Я думал, мы уже уладили этот вопрос», — отметил Трамп.

Отвечая на вопрос журналиста о возможных территориальных интересах России за пределами Украины, Трамп ответил, что это «возможно».