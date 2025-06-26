В Минске Путин сказал об угасании конфликта Израиля и Ирана

Президент России Владимир Путин в Минске на пленарной сессии IV Евразийского экономического форума высказался о конфликте Израиля и Ирана, передает БелТА.
Российский лидер отметил, что ситуация на Ближнем Востоке успокаивается, и подчеркнул, что конфликт между Израилем и Ираном даже можно считать ушедшим в прошлое.
— В мае вступило в силу соглашение о свободной торговле с Ираном. Дай бог, сейчас ситуация на Ближнем Востоке успокаивается, — констатировал он.
Также российский лидер отметил, что разрешение конфликта между Израилем и Ираном будет означать, что ЕАЭС сможет развивать отношения со всеми странами региона, в том числе, с Ираном.
Также Владимир Путин анонсировал подписание 27 июня на заседании Высшего евразийского совета договоренностей об экономическом сотрудничестве с ОАЭ. И добавил, что на стадии обсуждения находятся вопросы либерализации торговли с таким странами, как Индонезия, Египет, Индия.
Ранее МИД Беларуси заявил про угасание интереса к Украине на фоне ситуации на Ближнем Востоке.
Кроме того, в Минске Путин назвал грабежом заморозку активов России на Западе. Еще российский лидер назвал пространство, где уважают права каждого.
При этом Кремль сообщил, что Путин в Минске встретится с наследным принцем Абу-Даби.