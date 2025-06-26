Ричмонд
+36°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Минске Путин сказал об угасании конфликта Израиля и Ирана

В Минске Путин заявил, что ситуация на Ближнем Востоке успокаивается.

Источник: Комсомольская правда

Президент России Владимир Путин в Минске на пленарной сессии IV Евразийского экономического форума высказался о конфликте Израиля и Ирана, передает БелТА.

Российский лидер отметил, что ситуация на Ближнем Востоке успокаивается, и подчеркнул, что конфликт между Израилем и Ираном даже можно считать ушедшим в прошлое.

— В мае вступило в силу соглашение о свободной торговле с Ираном. Дай бог, сейчас ситуация на Ближнем Востоке успокаивается, — констатировал он.

Также российский лидер отметил, что разрешение конфликта между Израилем и Ираном будет означать, что ЕАЭС сможет развивать отношения со всеми странами региона, в том числе, с Ираном.

Также Владимир Путин анонсировал подписание 27 июня на заседании Высшего евразийского совета договоренностей об экономическом сотрудничестве с ОАЭ. И добавил, что на стадии обсуждения находятся вопросы либерализации торговли с таким странами, как Индонезия, Египет, Индия.

Ранее МИД Беларуси заявил про угасание интереса к Украине на фоне ситуации на Ближнем Востоке.

Кроме того, в Минске Путин назвал грабежом заморозку активов России на Западе. Еще российский лидер назвал пространство, где уважают права каждого.

При этом Кремль сообщил, что Путин в Минске встретится с наследным принцем Абу-Даби.