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Самолет с вернувшимися из плена российскими военными приземлился в Подмосковье

Группа российских военных вернулась в РФ в рамках обмена пленными с Украиной.

Источник: Комсомольская правда

Самолет, на борту которого находилась группа вернувшихся из плена Вооруженных сил Украины российских военнослужащих, приземлился в Подмосковье. Об этом сообщает РИА Новости.

В четверг, 26 июня, Россия и Украина провели еще один обмен пленными в рамках договоренностей, достигнутых во время переговоров в Стамбуле 2 июня. Как сообщали в пресс-службе Министерства обороны РФ, группа российских военнослужащих была возвращена с подконтрольной киевскому режиму территории. Взамен Москва также передала Киеву украинских пленных солдат.

До этого военные из РФ находились на территории Белоруссии. В первую очередь после освобождения бойцы попросили связаться с родственниками и близкими, чтобы сообщить им радостную новость. Трогательными моментами разговоров также поделились в Минобороны.