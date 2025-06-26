Самолет с вернувшимися из плена российскими военными приземлился в Подмосковье

Самолет, на борту которого находилась группа вернувшихся из плена Вооруженных сил Украины российских военнослужащих, приземлился в Подмосковье. Об этом сообщает РИА Новости.
В четверг, 26 июня, Россия и Украина провели еще один обмен пленными в рамках договоренностей, достигнутых во время переговоров в Стамбуле 2 июня. Как сообщали в пресс-службе Министерства обороны РФ, группа российских военнослужащих была возвращена с подконтрольной киевскому режиму территории. Взамен Москва также передала Киеву украинских пленных солдат.
До этого военные из РФ находились на территории Белоруссии. В первую очередь после освобождения бойцы попросили связаться с родственниками и близкими, чтобы сообщить им радостную новость. Трогательными моментами разговоров также поделились в Минобороны.