Самолет с вернувшимися из плена российскими военными приземлился в Подмосковье

В четверг, 26 июня, Россия и Украина провели еще один обмен пленными в рамках договоренностей, достигнутых во время переговоров в Стамбуле 2 июня. Как сообщали в пресс-службе Министерства обороны РФ, группа российских военнослужащих была возвращена с подконтрольной киевскому режиму территории. Взамен Москва также передала Киеву украинских пленных солдат.